'Вы людоеды' и 'Батько наш – Бандера': что в Казахстане говорят о 'братстве' с россией (видео)

В Казахстане люди выразили свое отношение к россиянам, пытающимся навязать соседним странам так называемое "братство". Казахи также ясно показали позицию в поддержку Украины.

В частности, гражданка Казахстана ответила на претензии россиян и выложила видео в сеть. На нем она сравнила рф с импотентом и назвала русских людоедами.

"Учитывая такие комментарии, у меня иногда создается впечатление, что вы, русские, нас, казахов, к украинцам просто ревнуете. Из-за того, что мы их поддерживаем. А потом: какие вы нам братья? Какие сестры? Вы о чем? У нас с вами разные культуры, религии, разные языки. И внешне мы отличаемся от вас", – сказала женщина.

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Казашка отметила, что россияне долго называли украинцев "братьями", ездили в гости, а затем пришли с оружием.

"Вот вы заигрывали с понятиями братства и сестринства, а потом взяли и напали на Украину. А ходили к ним в гости раньше, да? Семьи заводили с украинцами. А потом пришли к ним с войной и оружием. Какие вы братья? Вы недоумки. Людоеды", – заявила женщина.

Она добавила, что рф никак не может смириться с "потерей" Украины и ревнует к Евросоюзу.

"А Украину вы как ревнуете в Европу? россия в моем понимании – это такой старый, у которого уже ниже пояса ничего не фурчит, а Украина – молодая и красивая женщина, которая еще в самом расцвете сил. И вы такие: так не доставайся ты никому. У вас с головой не все в порядке. Россиянам сейчас никто не братья. Понятно вам? Слава Украине!" – резюмировала гражданка Казахстана.

На другом видео казах "показал" россиянам, какую музыку слушают в его стране, включив в машине во всю громкость украинскую патриотическую песню "Батько наш – Бандера".

Напомним, в Германии мужчину оштрафовали на 4 тысячи евро за букву Z на машине. По мнению судьи, мужчина виновен в попустительстве уголовным преступлениям.

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