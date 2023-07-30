Вы не догадаетесь и будете довольны: для чего на колпачке геля для стирки выпуклые точки

Многие люди, наверное, замечали, что некоторые стиральные гели содержат дополнительную крышечку над колпачком, которым закрыта бутылка. Она обычно содержит выпуклые точки. Эти точки не просто декоративные. Они имеют принципиальное предназначение.

Выпуклая форма колпачка помогает нанести гель для стирки на пятно на ткани более равномерно и втереть средство в пятно. Это важно, потому что гель для стирки должен контактировать с пятном в полном объеме, чтобы эффективно его удалить.

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Для того чтобы нанести гель для стирки на пятно, просто откройте емкость с гелем для стирки, нанесите небольшое количество жидкости на пятно, а затем возьмите колпачок и верхней стороной, содержащей эти выпуклые точки, вотрите гель в пятно.

После этого положите одежду в стиральную машину и запустите цикл стирки. Гель для стирки поможет удалить пятно из одежды.

В следующий раз, когда вы будете использовать гель для стирки, не забудьте про выпуклые точки на колпачке. Они помогут вам удалить пятна эффективно и легко.

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