Вы об этом и не догадывались: Зачем наносить зубную пасту на ногти

Здоровые ногти и чистоплотные руки – это важный признак ухоженного лица. Но иногда ногти могут потерять свой внешний вид по разным причинам. Хотя тяжелые случаи требуют медицинской помощи, но для улучшения состояния ногтей могут помочь обычные зубная паста и лимон.

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Да, зубная паста имеет сильный отбеливающий эффект, который может быть полезен для ногтей. Также свежий лимон может помочь удалить желтизну с ногтей, которая может появиться после работы в огороде или после приготовления некоторых блюд.

Для этого достаточно почистить лимон и потереть внутренней частью кожуры ногти. Затем руки нужно промыть теплой водой. Зубная паста также может быть отличным средством для этой процедуры, более того, она экономична по использованию.

Просто нанесите зубную пасту на ногти и оставьте на 5 минут. Затем руки следует промыть и смазать кремом, чтобы завершить процедуру.

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