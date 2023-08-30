Выбросьте это немедленно: вещь, которой категорически нельзя очищать лицо

Дерматологи считают салфетки для удаления макияжа самым плохим выбором для очищения лица. Существуют веские аргументы в пользу того, чтобы как можно быстрее отказаться от их использования.

Об этом пишет radiotrek.

Эти средства вредны не только для окружающей среды, но и фактически не очищают кожу от макияжа, а размахивают по лицу. Даже средства защиты SPF остаются на коже после их использования. Кроме того, салфетки для демакияжа имеют агрессивный состав.

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Использование салфеток вызывает раздражение кожи и не дает желаемого гигиенического результата. Большинство демакияжных салфеток содержат агрессивные спирты и поверхностно-активные вещества, которые оказывают неблагоприятное воздействие на кожу, особенно когда их сочетают с потребностью активного трения для удаления макияжа.

Самый оптимальный метод очищения лица – сначала использовать масляное средство или мицеллярную воду на сухой коже, а затем тщательно вымыть лицо, используя гель или пенку на водной основе. Важно также обращать внимание на направление движения при очищении, идти по линии роста волос, чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия от механического воздействия на кожу.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей губ.

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