Выезд за границу на чужом авто: могут ли вас 'завернуть'

Если вы собираетесь уехать за границу, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые документы были должным образом оформлены. Особенно это касается поездок на автомобиле.

Ранее UAportal сообщал о необходимых бумагах и вещах, которые должны быть в вашем авто при пересечении границы.

Если же вы собрались в поездку на автомобиле, владельцем которого является другой человек, то стоит позаботиться о следующем:

Для пересечения границы на авто человеку, не являющемуся владельцем, нужно получить временное свидетельство о регистрации для выезда за границу или нотариальное поручение владельца авто с такой отметкой.

Временное свидетельство о регистрации для выезда за границу потребуется и владельцу авто, и лицу, которое должно пересекать на нем границу. Для получения документа следует обратиться в сервисный центр МВД.

Какие документы нужны для выезда за границу на чужом автомобиле:

Паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины; вид на постоянное проживание или вид на временное проживание; удостоверение беженца (или удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или удостоверение лица, которому предоставлена временная защита).

Важно: в случае отсутствия в указанных документах сведений о зарегистрированном месте жительства внутри перемещенные лица дополнительно подают справку о взятии на учет внутри перемещенного лица, у которого указано фактическое место жительства, или предъявляют его отображение в электронной форме на портале Действие, в частности с использованием мобильное приложение.

Также нужно иметь копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД), или серию и номер паспорта.

Позаботьтесь также, чтобы у вас было свидетельство о регистрации ТС и паспорт лица и ИНН (при наличии), которое получает свидетельство о регистрации для выезда за границу.

"На основании заявления владельца авто лицу, совершающему поездку за границу, выдается временное свидетельство о регистрации на его имя. А свидетельство о регистрации владельца авто остается на хранении в соответствующем сервисном центре МВД", — отметили в Главном сервисном центре МВД.

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