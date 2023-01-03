Выключите эти две настройки телефона: они разряжают батарею без вашего ведома

Разряжающий телефон – две настройки, которые нужно отключить

Пользоваться смартфоном каждый день и в любое время суток стало настоящей необходимостью. Очень часто люди используют его излишне как в профессиональной жизни, так и личной.

Это может повлиять на производительность и срок службы аккумулятора. Однако есть несколько трюков, позволяющих сохранить его, продолжая пользоваться телефоном. Об этом сообщает Sante Plus Mag.

Если вы не можете избавиться от своего телефона и беспокоитесь о состоянии его аккумулятора, подумайте о проверке этих двух параметров.

Какие две функции нужно контролировать, чтобы сохранить батарею смартфона

Мы накапливаем на своем телефоне немало разных приложений, замедляющих работу телефона. Однако это не единственная причина, которая может отрицательно повлиять на производительность и время автономной работы устройства. Два параметра, на которые необходимо обратить внимание, поскольку они разряжают телефон без вашего сведения. Как поправить это?

1. Выключите автоматическое обновление приложений на смартфоне

Автоматическое обновление приложений может повлиять на время автономной работы смартфона. В этом случае и для сохранения целесообразно отключить обновления программ. Чтобы достичь этого на Android, выполните следующие действия.

Откройте приложение Google Play Store, затем щелкните значок своего профиля, расположенный в самом верхнем правом углу.

Откроется окно, в котором выберите "Настройки".

Затем нажмите "Параметры сети", затем "Автоматически обновлять программы", выберите "Не обновлять программы автоматически", а затем нажмите "ОК".

После активации этой опции необходимо вручную запустить обновление различных программ. Для этого вам нужно будет снова открыть приложение Google Play Store, нажать значок своего профиля и выбрать "Управление приложениями и устройством".

С тех пор для приложений отображается сообщение "Доступное обновление", и вам нужно только нажать "Обновить".

Такую же функцию можно включить и в iOS.

2. Оптимизируйте заряд аккумулятора смартфона, очистив кэш сервисов Google

Сервисы Google Play потребляют много энергии. Хотя они представлены как одно приложение, они заботятся об управлении всеми приложениями и службами Google, связанными с надлежащим функционированием Android.

В этом случае рекомендуется удалить кэш Google Play Store. Для этого выполните следующие действия:

Выделите приложение "Настройки" на устройстве.

Нажмите кнопку "Программы и уведомления", затем "Информация о программе" или "Показать все программы".

Выберите "Сервисы Google Play", затем "Хранилище" и "Очистить кэш".

Наконец нажмите кнопку "Хранение", а затем "Очистить кэш".

Обеспечив лучшее управление этими двумя параметрами на своем смартфоне, вы сможете сохранить срок службы аккумулятора телефона.

Напомним, что со временем любой телефон может начать "тормозить" и работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone.

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