Выплаты для украинцев с инвалидностью 3 группы: сколько начислят с 1 марта

С 1 марта в Украине традиционно проводится индексация пенсий, однако в этот раз она не коснется лиц с инвалидностью. Поскольку их выплаты зависят от размера минимальной зарплаты, а в 2025 году она останется по-прежнему, пенсии для этой категории граждан также не будут пересматриваться.

Кроме того, размер пенсии для лиц с инвалидностью 3 группы зависит от стажа, приобретенных в связи с заболеванием. Люди с инвалидностью 3 группы получают половину размера пенсии по возрасту, пишет УНИАН.

Сначала Пенсионный фонд рассчитывает, сколько должен получать человек соответствующего возраста, а затем эта сумма делится пополам. Следует отметить, что выплаты назначаются только при условии, что страховой стаж после установления инвалидности составляет не менее одного года.

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В Украине установлен минимальный порог пенсии для лиц с инвалидностью 3 группы. Ежемесячная выплата не может быть менее 2520 гривен. Для ее назначения необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и предоставить документ, подтверждающий статус личности с инвалидностью.

Сумма пенсии рассчитывается индивидуально и определяется в зависимости от страхового стажа – периода, в течение которого человеку была установлена инвалидность. Чем длиннее стаж, тем выше выплаты.

Лица с инвалидностью 3 группы имеют право работать и одновременно получать пенсию. Однако в таком случае минимальный размер выплат будет ниже – 2093 гривны в месяц.

Напомним, ранее мы рассказывали, как насчитывают стаж, приобретенный за пределами Украины.

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