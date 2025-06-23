Выплаты родственникам погибших военных: в каких случаях могут отказать в выплатах

Не всегда семьи военнослужащих получают денежную помощь от государства — в некоторых случаях выплаты могут отказать. Причины такого решения четко определены законодательством и зависят от ряда факторов.

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Как сообщает Министерство обороны Украины, отказ возможен, если заявление подают лица, не имеющие законного права на выплату, или если документы поданы не в полном объеме. Также государство может не назначить помощь, если обращение поступило позже, чем через три года после судебного решения о признании военного без вести пропавшим или умершим (за исключением отдельных обстоятельств). Кроме того, выплаты не начисляются в случае установления фактов добровольной сдачи в плен, самовольного ухода из части или дезертирства.

Право на единовременную денежную помощь имеют близкие родственники погибших защитников. Сумма зависит от условий гибели. Если военный погиб в зоне боевых действий, у семьи есть право на выплату в размере 15 миллионов гривен. Если же смерть наступила во время выполнения служебных обязанностей вне зоны боевых действий, выплата составляет 2 271 000 гривен, что соответствует 750 прожиточным минимумам на 2025 год.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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