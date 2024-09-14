Выплаты военным с 1 октября: сколько будут получать украинские защитники

В Украине с 1 октября не предусмотрены изменения в зарплате военных. Согласно действующим нормам размер выплат будет оставаться на текущем уровне по меньшей мере до конца 2024 года.

Издание Новости.LIVE рассказывает о том, какое материальное обеспечение будет предоставлено украинским военным, начиная с 1 октября 2024 года.

В соответствии с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Постановления Кабинета Министров № 168, ежемесячный размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих определяется следующим образом:

30 тысяч гривен предоставляются тем, кто выполняет боевые или специальные задачи при защите Украины, обеспечении ее обороноспособности, безопасности населения и государственных интересов в условиях российской военной агрессии;

50 тысяч гривен выделяется военнослужащим, которые участвуют в боевых или специальных операциях внутри структур военного управления, штабов и командных пунктов, отвечающих за оперативное руководство подразделениями;

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100 тысяч гривен получают военные, которые находятся в зоне интенсивных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию после ранений, контузий или увечий. Эта выплата также предусмотрена для тех, кто был взят в плен;

70 тысяч гривен выплачиваются военным, находящимся на передовой линии фронта в течение месяца.

Какие выплаты предусмотрены для мобилизованных

До конца 2024 года мобилизованные военнослужащие будут получать минимальную зарплату в размере 33 тысяч гривен. В эту сумму входят:

базовый оклад солдата-срочника, который составляет 20 тысяч гривен;

дополнительная выплата за воинское звание в размере 13 тысяч гривен.

Указанные выплаты не облагаются военным сбором в 1,5%.

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