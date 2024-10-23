Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: ответ Минфинансов

Правительство не планирует повышать минимальную зарплату в 2025 году. По словам Министра финансов Сергея Марченко, размер минимальной зарплаты останется на уровне 8 000 гривен в течение всего следующего года.

В 2024 году произошло двухэтапное повышение минимальной заработной платы: с 1 января она составила 7100 гривен, а с 1 апреля выросла до 8000 гривен, что составило общее увеличение на 19%.

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Хотя социальная сфера остается приоритетной для правительства и ее финансирование будет стабильным, дальнейшее повышение социальных стандартов пока невозможно из-за текущей экономической ситуации и договоренностей с международными партнерами.

Напомним, в двух областях Украины оказывают денежную помощь ВПЛ на аренду жилья.

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