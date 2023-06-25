Вырастет огромный: чем подкормить чеснок

С середины июня чеснок начинает наращивать массу головок и нуждается в подкормке. Какое удобрение использовать и как подскажет UaPortal?

Чем можно подкормить чеснок летом

Чеснок будет хорошо расти на подживке из пепла. Для нее нужны:

10 л воды;

1 стакан золы из дерева;

1 стакан уксуса 9%.

Раствор можно применять сразу же после приготовления. Чеснок поливать под корень.

Кроме того, в период формирования головок чеснок нуждается в минеральных удобрениях. Для полива возьмите сульфат калия, каллимагнезию или монофосфат калия. Калимагнезии требуется буквально несколько грамм на 10 л воды. Сульфата калия – 30 гр на 10 л воды, а монофосфата калия – 10 гр.

Также можно использовать сухое калийно-фосфорное.

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Хороший результат дает фосфорно-калийное удобрение. Для этого в 10 л воды размешайте по 20 г сульфата магния, суперфосфата и сульфата калия.

Перед применением сделайте маленькие бороздки и вылейте туда раствор из расчета литр удобрения на погонный метр, после чего засыпьте землей.

Напомним, мы уже писали, как подкармливать чеснок, чтобы перья не желтели.

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