'Выжигают город': появилось шокирующее видео, как россияне из огнеметов 'Солнцепек' обстреляли Угледар

Оккупанты уничтожают Угледар, расположенный в Волновахском районе Донецкой области. Уже несколько суток подряд российские боевики штурмуют город, который находится на подступах к Курахово, тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек".

Кадры вражеских обстрелов появились в сети. На видео видны почти полностью разбомбленные многоэтажки города, из которых валит дым. То и дело виднеются вспышки от взрывов, весь город окутан дымом.

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Об обстрелах города "Солнцепеками" 26 января сообщал волонтерский фонд "Вернись живым". "Украинский Угледар сейчас. Оккупанты буквально выжигают город и все живет в нем. Но ВСУ, несмотря на тяжелые бои, продолжают держать оборону", – говорилось в комментарии под видео, предоставленное бойцами 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Справка : ТОС-1А "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система, которая разрабатывалась еще при СССР с 1971 по 1979 год в российском Омске.

Комплекс включает в себя боевую машину – пусковую установку с пакетом из 30 направляющих труб на шасси танка Т-72 и транспортно-заряжающую машину на колесном шасси. В 1980 году ТОС-1 успешно прошла госиспытание, была рекомендована для вооружения. Первые образцы тяжелых огнеметных систем стреляли от 400 до 4500 метров на дистанцию.

В 2001 году систему значительно обновили и улучшили. Новую версию этого вооружения назвали ТОС-1А "Солнцепек". Транспортно-зарядная машина была переведена с колесной базы на танковую. Дальность стрельбы была увеличена до шести километров.

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Один полный залп "Солнцепека" накрывает газовым облаком 40 000 квадратных метров. Облако взрывается практически одномоментно, превращая огромную площадь в сплошное пламя.

Принцип действия термобарического боеприпаса, которым стреляет "Солнцепек", достаточно прост. В боевой части ракеты находятся два отдельных вещества – горючая смесь и зажигание. При попадании в цель происходит распыление горючей смеси в виде аэрозольного облака. Смесь проникает буквально во все щели. После взрыва возникает огромное огненное облако и мощный взрыв, что создает избыточное давление на большой площади.

Иногда термобарические боеприпасы называют вакуумными. Из-за того, что после подрыва в окружающей среде сразу выгорает весь кислород.

Ранее львовские десантники показали успешную ликвидацию техники противника вместе с личным составом из "Стугны".

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