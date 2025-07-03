Взрыв у АЗС в Житомире: что произошло и какие причины (фото, видео)

Вечером среды, 2 июля на окраине Житомира раздался мощный взрыв, в результате чего погибли два человека, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей. Также повреждены жилые дома.

Как сообщил Житомирский городской совет, взрыв произошел за пределами кольцевой дороги, на трассе в направлении Киева. На место происшествия прибыли все экстренные службы. Причины взрыва выясняются.

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В полиции подтвердили факт взрыва и сообщили, что количество пострадавших уточняется. В соцсетях очевидцы публикуют кадры вспыхнувшего после инцидента масштабного пожара.

По данным ГСЧС области, взрыв привел к возгоранию, имеются значительные повреждения домов, а также травмированные жильцы.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что инцидент произошел в селе Березина, недалеко от трассы М-06. В результате двух взрывов погибли два человека, 24 пострадавших доставлены в больницы. Для координации действий на месте происшествия был развернут оперативный штаб.

UPD:

О состоянии ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в селе Березина на трассе М-06 журналистам в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко: "Количество пострадавших возросло до 82 человек. В больницах находятся 38 граждан, среди них — четверо детей. К счастью, к счастью. пострадавших — один иностранец, которому также оказана необходимая помощь, обеспечены убежища и лечение.

Восстановление поврежденных построек не откладывается — будем работать вместе: государство, область и община. Пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии. Движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено — все ограничения сняты."

Напомним, в ночь на 25 июня Харьков подвергся очередной атаке со стороны России — в городе раздались взрывы в результате ударов дронов-камикадзе.

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