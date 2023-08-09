Взрывы в Каховке: ВСУ подтвердили уничтожение пункта управления окупантов (видео)

Утром 9 августа во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы. Украинские бойцы попали в пункт управления врага.

Об этом сообщили в Стратком ВСУ в Telegram. Это произошло около 10:00.

Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке. Слава Вооруженным силам Украины, говорилось в сообщении.

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Напомним, утром, 9 августа, в Сергиевом Посаде возле Москвы прогремел мощный взрыв. Предварительно он произошел в Загорском оптико-механическом заводе. В частности, в соседних домах взрывной волной выбило окна. В России заявляют, что причинами взрыва на заводе не является атака дронов. В то же время называют несколько причин взрыва. Из-за взрыва пострадали не менее 40 человек.

В то время как в ночь на среду, 9 августа, вблизи Москвы также были слышны взрывы. В частности, местные власти заявили об атаке неизвестных беспилотников. Громко было вблизи аэропорта Домодедово. В свою очередь в Минобороны РФ обвинили в этом Украину и заявили, что разрушений и пострадавших нет.

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