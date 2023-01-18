"Я хотела отказаться от участия": украинка Апанасенко объяснила, почему молчала о войне на "Мисс Вселенная"

Украинская модель Виктория Апансенко, которая представляла нашу страну на международном конкурсе красавиц в США, рассказала, что ей не дали микрофон. По словам девушки, из ее полуторачасового интервью на конкурсе показали только информацию о волонтерстве.

Об этом участница “Мисс Вселенная 2023" рассказала в интервью “КП". По словам Апанасенко, организаторы, похоже, пытались избежать конфликтной ситуации.

"Фраза о том, что россия напала на Украину, на сцене конкурса не прозвучала ни разу. У меня было полуторачасовое интервью, но взяли лишь маленький кусок о моем волонтерстве. Кроме того, мне вручили одну из четырех специальных наград - Spirit of Carnival Award. Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня - нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали", - сообщила Апанасенко.

Виктория рассказала, что она плакала, когда увидела жуткие видео с людьми, оказавшимися под завалами в Днепре.

"Я разговаривала с нашим оргкомитетом и думала, возможно, стоит отказаться от дальнейшего участия. Но я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-то сказать со сцены. К сожалению, не получилось. Мне очень жаль, мне от этого больно", - отметила она.

По словам модели, ей не дали даже 20 секунд.

“Мне очень хотелось напомнить перед большой аудиторией в прямом эфире, что война продолжается", - подчеркнула модель.

Напомним, что конкурс "Мисс Вселенная - 2023" прошел в США 14 января. Украинке не удалось войти в первую пятерку лучших красавиц мира.

Корону победительницы заняла 28-летняя американка Р’Бонни Габриэл.

Во время выходов на сцену украинка продемонстрировала яркие наряды и шикарные костюмы. Лучшая подборка образов Апанасенко находится по этой ссылке.

Ранее в сети показали, как украинка Виктория Апанасенко уходит от россиянки на общем фото. Для этого девушка попросила поменяться соседок местами.

Позже участница россии даже пожаловалась на Апанасенко рассказывая, пыталась наладить контакт с украинкой, не увидев ничего плохого в этом.

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