"Я не верил, что они поведут себя": Военный ВСУ показал, как россияне уничтожили деревянный муляж танка Leopard 2 A5 (видео)

Украинские бойцы установили деревянный муляж танка Leopard 2 A5 в качестве приманки для российских оккупантов. Стратегия использования этого муляжа необычна и наши военные не верили, что россияне на такое клюнут. Однако оккупанты попали в деревянный танк.

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Украинский военный и журналист Александр Афанасьев опубликовал соответствующее видео в своей учетной записи Instagram. На кадрах видно, как он не может сдержать своего смеха и комментирует, что российские СМИ могут преподнести эту новость как очередную "победу".

"Пацаны, пары только подвели мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие едут", – заметил Афанасьев с юмором.

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады РФ и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

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