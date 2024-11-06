"Я очень доволен результатом голосования" - Трамп заявил о своей победе на выборах (видео)
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что стал 47 президентом Америки по результатам выборов.
Об этом Трамп заявил во время выступления.
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"Вот вам 45-й и 47-й президент… Я очень доволен абсолютным результатом голосования".
Напомним, мы уже писали, удастся ли Гаррис преодолеть Трампа на финише?
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