'Я потерял часть волос': Андре Тан рассказал, почему начал лысеть из-за популярности

Украинский дизайнер Андре Тан начал лысеть из-за своей популярности. Ведь в начале своей карьеры он всегда надевал солнцезащитные очки и кепку, чтобы фанаты его не узнавали.

Об этом сообщил Андре Тан в своем Instagram. Он отметил, что на работу ездил с самого утра, чтобы в общественном транспорте было мало людей.

"Популярным я почувствовал себя, когда понял, что я уже не могу ездить в городском транспорте, а денег на такси или собственную машину у меня не было. Я ездил на маршрутке и, чтобы меня не узнавали, специально ездил на работу в 6:30 утра, когда еще было мало людей. И всегда был в солнцезащитных очках и кепке (собственно говоря, поэтому я и потерял часть волос – начал лысеть", – сказал Андре Тан.

Дизайнер вспомнил, как однажды пришел утром в ателье, а на пороге спали фанатки. По его словам, в то время звезды – это было что-то далекое и недостижимое, ведь не было никаких Instagram.

"Поэтому и были такие реакции и меры безопасности. Сейчас, я считаю, к счастью, все поняли, что медийная личность – такой же человек со своими проблемами, подъемами и падениями, а также личной жизнью", – объяснил он.

Андре Тан добавил, что успех считает неоднозначным понятием, которое для каждого имеет свой смысл. В частности, для кого-то это может быть популярность, достижение поставленных целей, а для других успех – просто начать заниматься тем, что нравится. В частности, он почувствовал себя успешным тогда, когда реализовал поставленные самим собой цели, которые ему когда-то казались нереальными.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан рассказал о моделях одежды, которые стоит покупать, если вы хотите носить их долго и выглядеть при этом стильно. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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