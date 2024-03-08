'Я в Киеве, чтобы бить тревогу': в столицу приехал министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в пятницу, 8 марта, приехал в Украину с рабочим визитом.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети X.

Министр заявил, что прибыл в Киев, "чтобы поднять тревогу демократический мир".

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"Мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну. Великобритания сделала больше, чем когда-либо, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки. Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", — отметил министр обороны.

Напомним,в ТЦК объяснили, что будет, если проигнорировать повестку.

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