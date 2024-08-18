Языковед сказал, когда в Украине начинать обращаться к человеку на 'вы'

В украинской культуре обращение на ты или вы всегда имело важное значение и отражало уровень близости между людьми. Традиционно к старшим, незнакомцам и людям, занимающим высшее социальное положение, обращались на "вы".

С друзьями, родственниками и близкими использовали обращение на "ты". Обычно на "ты" обращаются друг с другом друзья, родственники, молодые люди одного возраста и дети. На "вы" принято обращаться к незнакомым людям или тем, кто старше по возрасту, отмечает издание "Этикет".

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Существуют также региональные отличия: в некоторых местностях дети обращаются к родителям на "вы", хотя в городах в основном используется "ты" для общения с родственниками.

В случаях, когда возникает неопределенность обращения, эксперты рекомендуют обсудить этот вопрос непосредственно с лицом или избегать прямых обращений. Переход от "вы" к "ты" обычно происходит по общей договоренности, причем инициатива должна исходить от старшего человека. Однако важно делать это осторожно, чтобы не создать неудобств для собеседника.

Существует также практика перехода на ты после выпитого алкоголя, но это считается неправильным подходом, поскольку обращение должно определяться человеческими чувствами, а не внешними обстоятельствами.

Следует отметить, что некоторые люди считают обращение на "вы" пережитком прошлого, ведь в английском используется только "you", независимо от статуса собеседника. Однако такие мнения еще не получили широкое распространение в украинском обществе.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку отметил, что обращаться на "вы" следует к незнакомым людям, достигшим 14-16 лет, хотя решение по этому поводу остается за каждым лицом.

Он также подчеркнул, что местоимение "вы" следует писать с заглавной буквы только в деловых документах и письмах, а также в поздравительных открытках или приглашениях, когда обращаетесь к одному человеку.

Напомним, ранее языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко в своем экспресс-уроке объяснил, как в украинском языке правильно желать удачи и заверил, что это слово – не калька из русского.

Еще раньше языковед объяснил, почему нельзя говорить "большое спасибо".

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