Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины

В среду, 17 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение новым премьер-министром Украины экс-вице-премьера Юлии Свириденко.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что за назначение Свириденко проголосовало 262 депутата, в частности:

Слуга народа – 201 голос;

Европейская Солидарность – 0;

Родина – 0;

Голос – 1;

Восстановление – 10;

За будущее – 12;

Доверие – 15.

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Напомним, во вторник, 16 июля, ВР Украины приняла решение об отставке правительства Дениса Шмыгаля. За это проголосовали 261 депутат, ни один не выступил против, сообщил Железняк.

Денис Шмыгаль занимал должность премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года, став самым длительным главой правительства среди своих предшественников. Он побил исторический рекорд в феврале 2024 года, превысив срок пребывания на посту Николая Азарова, который возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года.

Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и значительно реформировать его работу. Денису Шмыгалю он предложил пост министра обороны, отметив, что его опыт "точно будет полезным" на этой должности.

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