Юрий Великий показал забавную пародию на Парубия и его рождественские колядки на новый лад (видео)

Украинский юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий показал новую пародию на экспредседателя Верховной Рады в 2016-2019 годах. Он пел рождественские колядки, но на новый лад.

Видео появилось на YouTube-канале актера. Заметим, что у Юрия Великого есть две версии колядок от Парубия.

"Давно уже в моем пародийном арсенале не было ПАРУБИЯ. Но ведь он всегда нравился зрителю, поэтому я не мог не снять продолжение серии его колядок на Рождественские праздники. Всех с Рождеством! Христос родился, славим его!", – описал свой ролик юморист.

На ролик "Парубий" у подъезда начал свою авторскую программу "Народные обычаи". Он поздравил всех добрых людей с праздником – Рождеством Христовым. В этот день принято ходить по домам и колядовать, но сейчас во время войны колядки немного изменились, и отвечают тем или иным событиям.

Поэтому актер в качестве Парубия решил научить зрителей некоторым современным колядкам. К примеру, колядка для западных партнеров Украины:

Коляд, коляд, колядниця! Добра з орків паляниця!

А без орків не така, дайте Штати ATACMS.

Атакамси не прості – 300-т кілометрової дальності.

Щоб звільнять кожен гектар, дайте дядьку Байрактар.

То є давній наш друган, його звати Ердоган.

Кроме этого, юморист призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дать Украине еще ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T.

А ви Байден гроші – будете хороші.

Щоб русню по повній взуть – дайте Хаймарсів чучуть.

Тоді ми Кримський міст будем мати й в гриву, й в хвіст.

Украинцам пришлись по душе такие колядки:

Эти пародии с Парубием стали легендарными. Всех с Рождеством. Христос Родился! Славим Его!

Невероятные и очень полезные колядки. Спасибо пану Парубию.

Интересные колядки! Очень метко и в рифму! Спасибо Юрию за Ваш талант и необычайную неистощимую энергию!

Напомним, что Юрий Великий показал новую смешную пародию на российского диктатора Владимира Путина и его звонки детям. "Фюрер" договорился о стратегических поставках огурцов и других овощей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!