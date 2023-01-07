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Юрий Великий показал забавную пародию на Парубия и его рождественские колядки на новый лад (видео)

Дутик Катерина

Юрий Великий показал пародию на Андрея Парубия, поющего рождественские колядки на современный лад

Украинский юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий показал новую пародию на экспредседателя Верховной Рады в 2016-2019 годах. Он пел рождественские колядки, но на новый лад.

Видео появилось на YouTube-канале актера. Заметим, что у Юрия Великого есть две версии колядок от Парубия.

"Давно уже в моем пародийном арсенале не было ПАРУБИЯ. Но ведь он всегда нравился зрителю, поэтому я не мог не снять продолжение серии его колядок на Рождественские праздники. Всех с Рождеством! Христос родился, славим его!", – описал свой ролик юморист.

На ролик "Парубий" у подъезда начал свою авторскую программу "Народные обычаи". Он поздравил всех добрых людей с праздником – Рождеством Христовым. В этот день принято ходить по домам и колядовать, но сейчас во время войны колядки немного изменились, и отвечают тем или иным событиям.

Поэтому актер в качестве Парубия решил научить зрителей некоторым современным колядкам. К примеру, колядка для западных партнеров Украины:

Коляд, коляд, колядниця! Добра з орків паляниця!

А без орків не така, дайте Штати ATACMS.

Атакамси не прості – 300-т кілометрової дальності.

Щоб звільнять кожен гектар, дайте дядьку Байрактар.

То є давній наш друган, його звати Ердоган.

Кроме этого, юморист призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дать Украине еще ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T.

А ви Байден гроші – будете хороші.

Щоб русню по повній взуть – дайте Хаймарсів чучуть.

Тоді ми Кримський міст будем мати й в гриву, й в хвіст.

Украинцам пришлись по душе такие колядки:

  • Эти пародии с Парубием стали легендарными. Всех с Рождеством. Христос Родился! Славим Его!
  • Невероятные и очень полезные колядки. Спасибо пану Парубию.
  • Интересные колядки! Очень метко и в рифму! Спасибо Юрию за Ваш талант и необычайную неистощимую энергию!

Напомним, что Юрий Великий показал новую смешную пародию на российского диктатора Владимира Путина и его звонки детям. "Фюрер" договорился о стратегических поставках огурцов и других овощей.

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