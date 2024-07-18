Юрист объяснил, имеют ли право забрать авто и жилье за неявку в ТЦК

С началом мобилизации в Украине возникает много вопросов прав и обязанностей граждан. Юристы компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядко и Андрей Бойко в своем видео на YouTube разъяснили, может ли произойти арест жилья и автомобиля за неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Арест средств и имущества

Если вы не уплатили штраф за неявку в ТЦК в течение 15 дней, постановление будет направлено в органы государственной исполнительной службы. В таком случае размер штрафа удваивается (с 25500 грн до 56100 грн) и прибавляется 10% исполнительного сбора. Взыскание штрафа будет производиться за счет средств должника, в частности, с банковских счетов.

Важно: арест единственного жилья невозможен, если сумма штрафа не превышает 20 размеров минимальной заработной платы.

Задержание и ограничение права управлять автомобилем

Неявка по вызову в ТЦК, непрохождение медосмотра, необновление данных, административные правонарушения по ст. 210 и 210-1 КУоАП могут привести к административному задержанию и постановке в ТЦК. Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан, это может сделать только полиция. Невыполнение требования о добровольной явке в ТЦК может стать основанием для ограничения права вождения.

Важно: механизм реализации этого наказания не четко определен.

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Уголовная ответственность

Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ) карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет. Условный срок в этом случае получить сложно.

Рекомендации:

Обратитесь к юристу, если вам вручили повестку или возникли вопросы по мобилизации.

Не игнорируйте повестки и соблюдайте законные требования ТЦК.

Своевременно платите штрафы, чтобы избежать дополнительных санкций.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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