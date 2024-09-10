Юрист объяснил, как встать на военный учет дистанционно

Украинское законодательство предусматривает возможность дистанционного взятия на военный учет для призывников, военнообязанных и резервистов через территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК). Для граждан, находящихся за границей, эта процедура требует наличия действительного загранпаспорта.

Михаил Лобунько, юрист по военному праву юридической компании "Приходько и партнеры", разъяснил детали этого процесса для "РБК-Украина".

Особенности дистанционного военного учета

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 563, украинцы, снятые с военного учета из-за выезда за границу на срок свыше 3 месяцев, обязаны возобновить свой учет в течение 30 дней с момента вступления в силу этого постановления.

Есть два способа стать на военный учет:

Лично явиться в ТЦК. Подать дистанционное заявление через зарубежное дипломатическое учреждение Украины в соответствующий ТЦК. Заявление подается в произвольной форме вместе с необходимыми документами, указанными в приложении 4 к Порядку организации и ведения военного учета, а также копией первой страницы загранпаспорта.

Важно отметить, что для взятия на военный учет через заграндипломатическое учреждение Украины необходимо иметь действительный загранпаспорт.

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Процедура взятия на военный учет за границей

Военнообязанные граждане Украины за границей могут лично подать заявление в заграничное дипломатическое учреждение Украины, предъявив загранпаспорт, возвращаемый после принятия заявления. Альтернативно, заявление можно отправить по почте, добавив копию первой страницы загранпаспорта.

Зарубежное дипломатическое учреждение Украины обязано в течение 7 дней направить полученное заявление и сопроводительные документы в соответствующий ТЦК по электронной почте.

Лобунько также отметил изменения в обязанностях местных органов власти: "По новой редакции, исполнительные органы местных советов должны в течение 7 дней информировать ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистах, прибывших на новое место жительства. Информацию о выбывших в нового места жительства из этого подпункта исключили".

Электронная система учета

Юрист пояснил, что внесение данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая взятие на военный учет находящихся за рубежом граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 25 лет, осуществляется через электронное взаимодействие между несколькими государственными реестрами. Это взаимодействие происходит посредством системы электронного взаимодействия государственных электронных ресурсов "Трембита", что обеспечивает эффективный обмен информацией между разными государственными органами.

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