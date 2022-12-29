Юрист объяснил, могут ли в Украине вызвать в военкомат по телефону

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация, из-за чего повестку могут получить мужчины от 18 до 60 лет. Впрочем, порой военкоматы звонят по телефону украинцам и вызывают их по телефону.

Юрист Дмитрий Дончак объяснил, что делать в таких случаях, пишет НВ. Кроме этого, он объяснил, могут ли мужчине в Украине вручить повестку из-за родственников.

Указывается, что украинское законодательство не запрещает вручать повестки в публичных местах. Однако есть ограничения по вызову мужчин в ТЦК. В частности, вызов в военкомат в произвольной форме не несет юридическую силу для военнообязанных.

Юрист подчеркнул, что вызвать в военкомат могут исключительно по повестке, которая оформлена должным образом. Речь идет о вручении документа лично в руки военнообязанному мужчине под личную подпись.

Дончак перечислил способы оповещения, которые не являются надлежащими:

отправка СМС-сообщений;

отправка фото повестки в вайбер;

вбрасывание повестки в почтовый ящик;

вручение повестки родственникам или сожителям.

"Такие уведомления можно игнорировать, без каких-либо негативных последствий. За такое игнорирование нет ни уголовной, ни административной ответственности. Таким образом, если вы после прохождения ВЛК не подписывали никаких повесток, то у вас нет оснований для волнения", – объяснил юрист.

Кроме того, работники военкомата не могут объявить военнообязанного в розыск, даже при условии, что ему вручили мобилизационное распоряжение. По словам юриста, у них на это нет полномочий.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, будут ли новые волны мобилизации в январе 2023 года.

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