Юрист объяснил, передаются ли по наследству долги за коммуналку

Многие люди сталкиваются с проблемой наследования долгов после смерти родственника. Особенно актуален вопрос относительно коммунальных платежей. Об этом пишет РБК.

Обязательно ли наследнику платить долги умершего?

Ответ зависит от того, принял ли наследник наследство. Если наследство не принято, то и долги не переходят к наследнику. Если же наследство принято, то наследник обязан уплатить долги умершего, но только в пределах стоимости унаследованного имущества. То есть, если долги превышают стоимость имущества, наследник может оплатить только сумму, равную стоимости имущества.

Как избежать наследования долгов?

Самый простой способ избежать наследования долгов – отказ от наследства. Перед принятием наследства нужно провести оценку стоимости имущества и долгов. Это поможет избежать неожиданных издержек. В сложных случаях рекомендуется обратиться за консультацией к юристу.

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