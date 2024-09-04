Юрист объяснил, при каких условиях студенты до 25 лет могут выехать на обучение за границу

Полномасштабная война в Украине внесла существенные коррективы в жизнь каждого украинца, особенно молодежи. Одним из актуальных вопросов является возможность продолжения обучения за границей для студентов, не подлежащих мобилизации. Об этом пишет РБК.

Согласно действующему законодательству Украины, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения. В частности, студенты высших учебных заведений могут выехать за границу при определенных условиях.

Адвокат Елена Воронкова из Адвокатского бюро "Ивана Хомича" подробно объясняет, что для выезда за границу и возвращения на обучение студент должен отвечать следующим критериям:

Возраст: Быть в возрасте от 18 до 22 лет.

Быть в возрасте от 18 до 22 лет. Мобилизация: Не подлежать призыву военную службу во время мобилизации.

Не подлежать призыву военную службу во время мобилизации. Обучение: быть студентом высшего учебного заведения, получать степень бакалавра или магистра (для определенных специальностей) и быть участником академической мобильности на один семестр.

Какие документы нужны?

Для того чтобы выехать за границу, студенту необходимо иметь при себе:

Паспорт: действительный загранпаспорт.

действительный загранпаспорт. Студенческий билет: документ, подтверждающий статус студента.

документ, подтверждающий статус студента. Справка из учебного заведения: документ, подтверждающий участие в программе академической мобильности.

документ, подтверждающий участие в программе академической мобильности. Другие документы: Могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие цель поездки.

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Куда обращаться за консультацией?

В случае возникновения вопросов выезда за границу, студентам рекомендуется обратиться за консультацией к:

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки: Для уточнения информации по мобилизации и получению необходимых справок.

Для уточнения информации по мобилизации и получению необходимых справок. Адвоката: Для получения юридической консультации по вопросам, связанным с пересечением государственной границы.

Важные нюансы:

Постоянные изменения: условия выезда за границу могут изменяться в зависимости от военной ситуации в стране. Поэтому перед поездкой нужно уточнять актуальную информацию.

условия выезда за границу могут изменяться в зависимости от военной ситуации в стране. Поэтому перед поездкой нужно уточнять актуальную информацию. Индивидуальный подход Каждый случай рассматривается индивидуально. Наличие всех необходимых документов не гарантирует автоматическое разрешение на выезд.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Наличие всех необходимых документов не гарантирует автоматическое разрешение на выезд. Программы академической мобильности Для участия в программах академической мобильности необходимо обратиться в свой университет.

Возможность выезда за границу для украинских студентов важна, поскольку она позволяет продолжить образование и получить новые знания. Однако для этого необходимо соблюдать установленные законодательством условия. Перед принятием решения о выезде рекомендуется подробно ознакомиться со всеми нюансами и обратиться за консультацией к специалистам.

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