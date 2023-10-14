Юрист объяснил, смогут ли отправлять повестки онлайн

В Украине планируется ввести электронный военный учет, цифровизировать ВЛК и запустить электронный военный билет. Для электронного военного учета планируются изменения в закон о Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Адвокат арбитражный управляющий юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Александр Камша объяснил NV, будут ли вручать повестки онлайн.

"Несмотря на распространение слухов о возможной отправке повесток через SMS-сообщения или через приложения-мессенджеры на смартфоне, эти слухи не соответствуют нормам проекта закона. Он ведь не предусматривает подобного пути сообщения военнообязанных о необходимости посещения ТЦК", – указал юрист

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По его словам, нововведение не предполагает отправку повесток онлайн. Вместо этого предлагается совсем другой функционал.

"Введение Электронного военнообязанного кабинета, вероятно, также упростит взаимодействие военнообязанных с ТЦК в долгосрочной перспективе и предоставит больше возможностей для проверки информации в реестре", – отметил Камша.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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