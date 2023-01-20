Юрист ответил законно ли заполнение повестки на улице перед вручением

Законно ли заполнение повестки на улице перед вручением

Выдавать повестки могут где угодно, в том числе и на улицах и возле метро, ведь в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано, где именно должна вручаться повестка.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

В таком случае военнообязанный получает повестку, а у представителя ТЦК остается "корешок" и бланк с подписью о получении повестки.

Начальник Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, что повестки издаются в публичных местах прежде всего из-за необходимости обновления данных о военнообязанных мужчинах, которые не приходят для этого к военкоматам.

Главы Киевской городской военной администрации Сергей Попко пояснил, что повестка обязательно должна содержать подпись руководителя ТЦК и социальной поддержки, а также мокрую печать. В повестке должны указываться:

дата вручения;

адрес военкомата;

время, в которое нужно обратиться в военкомат.

Повестки могут вручать:

органы местного самоуправления,

руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам,

владельцы домов лицам, проживающим там,

непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Раньше мы писали могут ли представители военкомата приходить домой к военнообязанным мужчинам.

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