Юрист ответил законно ли заполнение повестки на улице перед вручением
Выдавать повестки могут где угодно, в том числе и на улицах и возле метро, ведь в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано, где именно должна вручаться повестка.
Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.
В таком случае военнообязанный получает повестку, а у представителя ТЦК остается "корешок" и бланк с подписью о получении повестки.
Начальник Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, что повестки издаются в публичных местах прежде всего из-за необходимости обновления данных о военнообязанных мужчинах, которые не приходят для этого к военкоматам.
Главы Киевской городской военной администрации Сергей Попко пояснил, что повестка обязательно должна содержать подпись руководителя ТЦК и социальной поддержки, а также мокрую печать. В повестке должны указываться:
- дата вручения;
- адрес военкомата;
- время, в которое нужно обратиться в военкомат.
Повестки могут вручать:
- органы местного самоуправления,
- руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам,
- владельцы домов лицам, проживающим там,
- непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.
Раньше мы писали могут ли представители военкомата приходить домой к военнообязанным мужчинам.
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