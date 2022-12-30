Юрист рассказал, что грозит украинцам, которые не явились в военкомат за повесткой
После вручения повестки нужно явиться в военкомат. Если это не сделать, то за человек понесет соответствующее наказание.
Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец. Сначала повестку вручают для уточнения учетных данных военкомата и для прохождения военно-врачебной комиссии. После чего военнообязанного могут отправить на доукомплектацию воинских частей или ждать мобилизационное распоряжение.
Если военнообязанный не пришел в военкомат после получения повестки, то за это может быть соответствующее наказание:
- штраф от 1700 до 3400 гривен;
- лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок.
Однако, предусматриваются уважительные причины для неявки в военкомат:
- стихийное бедствие;
- смерть родного человека;
- болезнь;
- другое важное обстоятельство, по которому призывник не прибыл в территориальный центр комплектования вовремя.
Раньше мы писали о том, могут ли забрать на фронт сразу после повестки.
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