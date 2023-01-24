Юрист рассказал, когда "возьмутся" за военнообязанных украинцев за границей

Когда мужчин за границей будут брать на военный учет

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18-60 лет. В конце 2022 года Кабмин принял новые правила военного учета, отмечается, что должна быть разработана процедура взятия на учет тех военнообязанных мужчин-украинцев, которые находятся за границей.

Юрист и волонтер Евгений Промский рассказал, что оформление на военный учет мужчин, выехавших за границу, должно начаться с июня 2023 года. Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов утвержден соответствующим постановлением Кабмина №1487 от 30.12.2022 года.

Читайте также: Кого из военнообязанных граждан Украины не могут призвать принудительно во время мобилизации

Согласно постановлению, министерствам и другим центральным органам исполнительной власти в течение 6 месяцев со дня вступления в силу постановления осуществить пересмотр и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с постановлением №1487.

"Таким образом, процедура взятия на военный учет выехавших за границу должна быть разработана в течение 6 месяцев, начиная с 05.01.2023", – добавил Промский.

Новые правила военного учета в Украине в 2023 году

Согласно постановлению Кабмина, военнообязанных мужчин обязывают возвращаться в Украину, если у них нет отсрочки, а также регулярно лично подавать свои учетные данные в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Читайте также: Что угрожает украинцам, которые не явились в военкомат за повесткой, ответ юриста

Вести военный учет военнообязанных украинцев, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года, будут дипломатические ведомства. Они также должны способствовать возвращению таких граждан в нашу страну.

Ранее юрист рассказал, что будет с военнообязанными украинцами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!