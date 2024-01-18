Ювелирный удар: FPV-дрон уничтожил российский МТ-ЛБ (видео)

Бойцы подразделения ударных беспилотников VORON 100 уничтожили российскую МТ-ЛБ. Это произошло в Серебрянском лесу Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook. Украинские аэроразведчики сводного батальона Национальной полиции "Запад" выследили очередную "мотолигу", несмотря на то, что оккупанты пытались замаскировать бронированный тягач, "покрыв" его белой тканью.

В Серебрянском лесу в Луганской области бешеными темпами сокращается "популяция" российской бронетехники, говорится в сообщении.

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Аэроразведки батальона Нацполиции оперативно передали координаты российской военной техники бойцам подразделения ударных БПЛА Волынской бригады терробороны VORON 100.

Ювелирно точный удар FPV-дроном – и у врага еще минус одна единица бронетехники, добавили в сообщении пресс-службы бригады.

В пресс-службе Волынской бригады терробороны опубликовали видео, в котором показали, как операторы беспилотных летательных аппаратов отправили один из дронов в место, где была размещена российская военная техника. Дрон нанес точный удар, в результате которого произошел взрыв, техника вспыхнула, а в небо взвился густой черный дым.

Напомним, бойцы 47 бригады на Авдеевском направлении с помощью Bradley разобрали российский танк Т-90М "Прорыв".

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