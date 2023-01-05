За 1 минуту в блендере: как приготовить домашний майонез с неповторимым вкусом

Покупать майонез в магазине больше не понадобится, ведь его можно приготовить своими руками. Так вы всегда будете знать, что в нем нет вредных примесей. К тому же этот соус хорошо подходит с салатами и мясом. А делать его – одно удовольствие, главное иметь все ингредиенты, блендер и минуту свободного времени.

Рецептом поделилась украинская фуд-блогерша Виктория. Майонез получается густой, светлый и вкусный. Ингредиенты указаны на небольшую порцию. Вы можете увеличить их количество при необходимости.

Вам понадобится:

Яйцо – 1 штука

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Уксус – 2 ч.л.

Растительное масло – 200 мл

Готовим домашний майонез:

Кладем в глубокую емкость или стакан для блендера яйцо, четверть чайной ложки соли, неполную чайную ложку сахара, чайную ложку горчицы обыкновенной, 2 чайные ложки уксуса (можете использовать винный или яблочный). Далее несколько секунд взбиваете смесь погружным блендером. Как только образовалась пенка – вливаем растительное масло тоненькой струйкой в смесь. Параллельно продолжаем сбивать все блендером. Ровно через 1 минуту густой майонез готов.

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