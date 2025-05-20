За какие коммунальные услуги украинцы могут не платить в 2025 году

Несмотря на действие военного положения, обязанность платить коммунальные услуги для украинцев остается в силе. В то же время, закон предусматривает отдельные исключения: в определенных случаях начисление за некоторые услуги может быть временно остановлено. Однако речь идет не обо всех видах коммунальных платежей.

Согласно статье 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", житель жилья, отсутствующий в нем более 30 дней, имеет право обратиться к поставщику с просьбой приостановить начисление за отдельные услуги. Для этого нужно предоставить подтверждающие документы — например, справку о пересечении границы, свидетельство о повреждении жилья в результате боевых действий или статус внутренне перемещенного лица. Представление документов возможно как онлайн, так и по почте.

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Однако даже при временном непроживании жильца обязательными остаются платежи за отопление и управление многоквартирным домом — от них освобождение не предусмотрено.

Что касается задолженностей, то в период с начала полномасштабного вторжения и до конца 2023 действовал мораторий на начисление штрафов и пени за несвоевременную оплату. Начиная с января 2024 года, эта норма уже не действует — пеню снова могут начислять. Он составляет до 0,01% за каждый день просрочки, но не может превышать сумму самого долга.

Для граждан, у которых накопились долги, государство предусмотрело механизм реструктуризации — возможность погашать задолженность по частям на протяжении нескольких лет, максимально до пяти.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях для всех получателей субсидии.

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