За какой проступок украинских водителей оштрафуют на 51 тысячу: подробности

Законодательство Украины предусматривает строгую ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Так, за первое такое нарушение водителю грозит штраф в 17 тысяч гривен и лишение водительских прав в год.

В случае повторного нарушения в течение года штраф растет до 34 тысяч гривен, а срок лишения водительских прав – до трех лет. Кроме того, транспортное средство может быть конфисковано, пишет OBOZ.UA.

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Самое суровое наказание предусмотрено за третье нарушение в течение года: штраф в 51 тысячу гривен, лишение водительских прав на десять лет и конфискация автомобиля. На водителя также может быть наложен административный арест на 15 суток.

Новые штрафы за шум

Отдельно следует упомянуть о законопроекте №9564, предусматривающем штрафы за превышение допустимого уровня шума транспортным средством. За первое нарушение водитель оплатит 17 тысяч гривен, за повторное – 34 тысячи гривен и может быть лишен водительских прав на срок до шести месяцев.

Ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности, за управление в нетрезвом состоянии, имеет целью уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность на дорогах. Штрафы за превышение уровня шума направлены на уменьшение шумового загрязнения и обеспечение комфорта граждан.

Предлагаем узнать больше, как в Украине могут наказать нетрезвого водителя.

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