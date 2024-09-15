За 'неправильные фары' автовладельцы могут остаться без водительских прав: подробности

Многие украинские водители пытаются самостоятельно модернизировать свои автомобили, в частности, устанавливая ксеноновые лампы для лучшей видимости в темное время суток. Однако такая самодеятельность может привести к серьезным последствиям.

Согласно украинскому законодательству, в фарах запрещено, если это не предусмотрено конструкцией автомобиля. Даже если вы приобрели автомобиль с установленными ксеноновыми фарами, вы несете ответственность за такое нарушение, напоминает портал Motor Media Review.

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Почему это небезопасно? Ксеноновые фары могут сильно ослеплять других участников дорожного движения, особенно в условиях тумана или дождя. Это значительно увеличивает риск ДТП.

Какая ответственность предусмотрена за такое нарушение? Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за эксплуатацию автомобиля с ксеноновыми фарами предусмотрен штраф в размере 340 гривен. При повторном нарушении водителя могут лишить водительских прав на шесть месяцев.

Как избежать штрафа? Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется проверить, отвечает ли светотехника вашего автомобиля требованиям законодательства. Если вы планируете заменить фары, лучше обратиться к автосервису, где вам подберут соответствующие лампы и установят в соответствии со всеми нормами.

Напомним, водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени суток и времени года. Ранее дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия, ближний свет фар должны были быть включены с 1 октября по 1 мая.

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