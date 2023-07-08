Заботятся только о себе: названы три главных эгоиста по знаку зодиака

У каждого человека есть наиболее доминирующие черты характера, влияющие на то, каким его воспринимают окружающие. По словам астрологов, на это в некой мере влияет знак зодиака – трех уроженцев зодиакального круга считают самыми эгоцентричными и самовлюбленными.

Водолеи, Козероги и Девы думают в основном о себе – такие люди убеждены в том, что они лучше других. Для них самое главное, чтобы мир вращался вокруг них, жить с ними довольно сложно. Эгоистичные знаки зодиака склонны быть высокомерными, что мешает им строить долгосрочные отношения.

Рано или поздно близкие устают от того, что те постоянно говорят о себе и осуждают их поведение. С такими людьми действительно трудно идти на компромисс, потому что для них важнее собственные интересы, чем чувства других.

Водолей

Водолеи чрезвычайно эгоистичны. Люди под этим знаком зодиака по уши влюблены в себя. Однако их вера в собственную неповторимость может раздражать не только близких друзей, но и сослуживцев. Постоянное перекладывание обязанностей на других, отсутствие умения идти на компромисс и постоянная борьба за свое – настоящая гремучая смесь, способная принести много неприятностей.

Козерог

Люди под этим знаком зодиака чрезвычайно расчетливы и высокомерны. Проблема в том, что они не осознают своих пороков, поэтому им все равно, что слова, которые они говорят, и их поведение могут кого-то сильно ранить. Построение отношений с Козерогом требует больших усилий и труда.

Дева

Девы думают, что заслуживают всего самого лучшего и могут вскружить голову кому угодно. Но со временем правда выходит наружу. Люди под этим знаком зодиака чрезмерно верят в свое величие и уникальность. Они прекрасно умеют маскировать свои слабости и не любят в них признаваться. Они хотят, чтобы другие считали их идеальными и постоянно хвалили.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.