Забудете об СТО: какие автомобили долго служат и не ломаются

Немецкие эксперты провели масштабное исследование среди 200 моделей автомобилей, доступных на европейском рынке, и составили рейтинг самых надежных из них.

В рейтинге учитывалась частота обращений владельцев в сервисные центры в течение первых двух-трех лет эксплуатации авто, сообщает autonews. По результатам исследования, меньше всего проблем со своими автомобилями имели владельцы следующих моделей:

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Mercedes-Benz GLC: этот кроссовер занял первое место в рейтинге, подтвердив свою репутацию надежного и комфортного автомобиля. Genesis G70: модель южнокорейского бренда Genesis удивила экспертов своей надежностью. Mercedes-Benz B-Class – еще один представитель Mercedes-Benz в топ-3 рейтинге. Lexus ES: японский седан продемонстрировал высокое качество сборки и надежность работы. Porsche 911: легендарный спорткар не только быстрый, но и удивительно надежный. Mazda CX-30: компактный кроссовер японского производства также попал в десятку самых надежных автомобилей. Audi Q5: немецкий премиум кроссовер отличился высоким качеством материалов и сборки. Suzuki Vitara: бюджетный японский кроссовер показал неожиданно высокий уровень надежности. Toyota RAV4: один из самых популярных кроссоверов в мире также отличился высокой надежностью. Kia Rio: Бюджетный седан южнокорейского производства завоевал доверие владельцев простотой и беспроблемной эксплуатацией.

Почему именно эти модели попали в рейтинг?

Эксперты отмечают, что надежность автомобиля зависит от многих факторов, включая качество сборки, использование высококачественных материалов и своевременное техническое обслуживание. Вошедшие в рейтинг автомобили продемонстрировали лучшие результаты по всем этим показателям.

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