Забудете об СТО: какие автомобили долго служат и не ломаются
Немецкие эксперты провели масштабное исследование среди 200 моделей автомобилей, доступных на европейском рынке, и составили рейтинг самых надежных из них.
В рейтинге учитывалась частота обращений владельцев в сервисные центры в течение первых двух-трех лет эксплуатации авто, сообщает autonews. По результатам исследования, меньше всего проблем со своими автомобилями имели владельцы следующих моделей:
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- Mercedes-Benz GLC: этот кроссовер занял первое место в рейтинге, подтвердив свою репутацию надежного и комфортного автомобиля.
- Genesis G70: модель южнокорейского бренда Genesis удивила экспертов своей надежностью.
- Mercedes-Benz B-Class – еще один представитель Mercedes-Benz в топ-3 рейтинге.
- Lexus ES: японский седан продемонстрировал высокое качество сборки и надежность работы.
- Porsche 911: легендарный спорткар не только быстрый, но и удивительно надежный.
- Mazda CX-30: компактный кроссовер японского производства также попал в десятку самых надежных автомобилей.
- Audi Q5: немецкий премиум кроссовер отличился высоким качеством материалов и сборки.
- Suzuki Vitara: бюджетный японский кроссовер показал неожиданно высокий уровень надежности.
- Toyota RAV4: один из самых популярных кроссоверов в мире также отличился высокой надежностью.
- Kia Rio: Бюджетный седан южнокорейского производства завоевал доверие владельцев простотой и беспроблемной эксплуатацией.
Почему именно эти модели попали в рейтинг?
Эксперты отмечают, что надежность автомобиля зависит от многих факторов, включая качество сборки, использование высококачественных материалов и своевременное техническое обслуживание. Вошедшие в рейтинг автомобили продемонстрировали лучшие результаты по всем этим показателям.
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