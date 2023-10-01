Забудьте о дорогом отбеливателе: как легко и дешево вернуть полотенцам белый цвет

Из-за ежедневного использования и регулярной стирки, белые полотенца часто тускнеют и становятся серыми. Впрочем, это можно исправить без дорогих средств для стирки и отбеливателей.

"Оживить" белые полотенца не так уж сложно, нужно лишь знать продукт, который использовать. Об этом сообщает Express.co.uk.

Кристаллы соды осветят "тусклые" белые полотенца и даже могут смягчить их. Для этого соду можно добавить к привычному стиральному порошку или жидкому средству для стирки.

Читайте также: Как правильно стирать кроссовки в машинке: лайфхаки

Кристаллы соды – это растворимые натуральные средства для стирки и чистки. Кристаллы соды не содержат отбеливателей, не содержат вредных химических веществ и их моющие свойства использовались годами.

Помимо отбеливающих свойств, кристаллы соды способны превращать жесткие старые полотенца в гладкие и пушистые. Для этого нужно наполнить ведро теплой водой и добавить в нее немного кристаллов соды.

Оставьте кристаллы и полотенца примерно на 15 минут, затем извлеките полотенца и положите их в стиральную машину в обычной стирке.

Ранее UaPortal поделился, как быстро и легко отмыть сантехнику.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!