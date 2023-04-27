Забудьте о надоедливых мухах: Как сделать эффективную мухоловку собственными руками

Как сделать мухоловку из бумаги сахара и меда

Как известно, никто не рад появлению насекомых на кухне, особенно если это надоедливые плодовые мушки. Если вы стали замечать этих насекомых у себя дома, пора действовать.

Использование химических средств против вредителей далеко не всегда оправдано. Тем более есть случаи, когда можно обойтись сделанными своими руками средствами. Один из таких способов – самодельные мухоловки.

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Чтобы избавиться от плодовых мушек вам понадобится:

бумажный пакет;

ножницы;

дырокол с одним отверстием;

шпагат или веревка;

1/4 стакана сахара;

1/4 стакана меда;

2 столовые ложки воды.

Разрежьте бумажный пакет на несколько полос шириной около 5-8 см. Используйте дырокол, чтобы сделать отверстие на одном конце каждой полосы, затем проденьте кусок шпагата или веревки через отверстие и свяжите концы вместе.

Для приготовления липкой жидкости смешайте сахар, мед и воду в небольшой кастрюле и перемешайте. Готовьте смесь на медленном огне на плите, пока сахар не растворится.

Вылейте смесь в неглубокую миску, затем проденьте каждую бумажную полоску через липкую смесь, пока они не будут хорошо покрыты с обеих сторон. Повесьте свои самодельные бумажные полоски от мух где-нибудь, чтобы они высохли, и положите под них полотенце, чтобы собрать липкие капли.

Как только из полосок перестанет капать жидкость, можно развесить их в местах обитания плодовых мушек, таких как рядом с продуктами, комнатными растениями и т.п. Заменяйте самодельные полоски от мух свежими при необходимости пока плодовые мушки не исчезнут.

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