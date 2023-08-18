Забудьте о пластиковых контейнерах: как хранить клубнику в холодильнике свежей до двух недель

Клубника может быстро испортиться из-за высокого содержания воды. Впрочем, при правильных условиях хранения эта ягода будет оставаться свежей до двух недель.

Основной ошибкой является хранение клубники в пластиковых контейнерах. из-за этого ягоды начинают гнить уже через несколько дней, пишет Express.co.uk.

Отмечается, что лучший способ сохранить клубнику свежей гораздо дольше – это не хранить ее в магазинном пластиковом контейнере.

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Вместо этого следует замачивать клубнику в холодной воде с пищевой содой. Это может помочь ему сохраняться гораздо дольше.

Клубника обычно быстро плесневеет из-за накапливающихся бактерий между ними в предварительно упакованных контейнерах. Срежьте верхушки клубники и замочите ягоды, после чего их следует промыть и просушить бумажным полотенцем.

Для хранения в холодильнике понадобится стеклянная емкость с крышкой. Таким образом клубника будет оставаться съедобной в течение недели и больше.

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