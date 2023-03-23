Зачем держать использованный чайный пакетик в холодильнике и не только: полезный лайфхак

Как избавиться от плохого запаха в холодильнике с помощью использованного чайного пакетика

Если вы случайно заметили в чьем-то холодильнике использованный чайный пакетик, не спешите делать выводы о том, что его хранят для повторного использования. На самом деле это может быть простой и эффективный способ избавиться от неприятных запахов в холодильнике, особенно если у вас там хранятся продукты со своим сильным собственным запахом.

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Использованный чайный пакетик может оказаться помощью в этом случае. Его нужно хорошо высушить и поставить на блюдечко внутри холодильника. Пакетик впитывает запахи и помогает избавиться от неприятного запаха.

Для этого его нужно сначала хорошо высушить после использования, а затем положить на блюдце, которое затем можно поставить внутрь холодильника. Если вы поставите несколько таких пакетиков в разных местах холодильника, то неприятные запахи вам точно больше не доставят хлопот. Такие пакетики необходимо регулярно заменять, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Есть несколько эффективных способов, которые помогут в уборке неприятного запаха из холодильника. В списке средств, которые можно использовать для этой цели, есть следующие:

соль;

сода;

кофе;

сахар;

активированный уголь (нужно растереть его в порошок перед использованием).

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