Зачем добавлять корицу в горшки с комнатными растениями: секрет опытных хозяек

Каждая любительница цветов стремится, чтобы ее горшки были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике? Эта специя – это корица, которая оказывается очень полезной для комнатных цветов.

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Даже если вы годами выращивали вазоны, вы, возможно, не знали об этом секретном лайфхаке. Для того чтобы без чрезмерных усилий и забот вырастить красивый цветок, достаточно в вазон добавить половину чайной ложки корицы. Эта специя позволит предотвратить развитие инфекций и грибков, которые медленно убивают растение и не дают ему развиваться.

Кроме того, корица может "реанимировать" цветок, если он плохо перенес зиму. Для этого необходимо аккуратно сделать в земле небольшие углубления и в каждый насыпать столовую ложку раствора с корицей. Важно не повредить корни, когда будете делать ямочки.

Кроме того, корица обладает рядом полезных свойств, таких как стимулирование роста и защита от паразитов. Она считается антисептической специей, позволяющей оградить растение от грибковых заболеваний. Рекомендуется нанести специю на ствол при пересадке в новую почву, чтобы помочь бороться с грибковыми болезнями.

Напомним, ранее мы писали об основных советах, которые помогут вырастить зелень на подоконнике. А также о 5 основных правилах пересадки комнатных растений весной.

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