Зачем добавлять уксус во время стирки: преимущества народного средства

Раньше белье вываривали в огромных выварках, чтобы очистить вещи от стойких загрязнений. А в наше время все стало гораздо проще благодаря стиральным машинкам. А если учесть огромный выбор разнообразных стиральных средств, то вывести в домашних условиях можно почти любые пятна.

Но не стоит забывать о старых и проверенных народных средствах, которые помогут добиться лучшего результата. Обычный уксус станет хорошим помощником при стирке некоторых вещей. Стирка с уксусом безопасна практически для всех типов тканей. Но следует помнить, что уксус – это кислота, чрезмерное использование может испортить как стиральную машинку, так и ваш гардероб.

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Уксус растворяет жиры и хорошо выводит пятна. Загрязненный участок достаточно смочить ватным тампоном, который перед этим нужно погрузить в уксусный раствор и воду в соотношении 1:1. Так нужно оставить вещь на 15 минут, а затем стирать в машинке в обычном режиме.

Уксусная кислота вступает в реакцию со щелочью и разрушает мыльный слой, который накапливается на вашей одежде во время стирки. Этот слой незаметен, но способствует тому, что вещи начинают загрязняться гораздо быстрее. Если после стирки одежда не такая на ощупь как обычно, а слегка скользкая – следует использовать уксус. Также стирка с уксусом в стиральной машине способствует удалению накипи.

Старайтесь не использовать чистый уксус при стирке вручную и в машинке, так как он может обесцвечивать ткань. К тому же уксус сам по себе обладает довольно сильным запахом, который потом будет сложно убрать.

При замачивании следует использовать 50-70 мл уксуса на 5 литров холодной воды. При стирке в машинке добавляйте не более 100 мл на процесс и желательно включить режим двойного ополаскивания.

Уксус сам по себе может лишить вещи неприятного запаха. Для этого достаточно добавить 100 мл средства в стиральную машину вместе с моющим средством.

При стирке черных вещей уксус следует применять очень осторожно, чтобы не испортить цвет ткани. Кислота сделает краски на ткани менее яркими. Ни в коем случае не замачивайте черную ткань в чистом уксусе и не лейте его на пятно. Уксус может сработать как отбеливатель и испортит вещи. Лучше добавьте 2-3 столовых ложки уксуса в таз с холодной водой и замочите черную вещь в час, после чего постирайте как обычно.

Пеленки, ползунки и менее деликатные вещи можно дезинфицировать уксусом, замочив их в растворе с холодной водой и тщательно прополоскав.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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