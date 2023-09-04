Зачем гладить через фольгу: полезный лайфхак

Глажка одежды, какой бы она ни была рутинной, можно сделать более эффективной и интересной благодаря одному интересному лайфхаку – использованию фольги.

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Этот трюк все более популярен в сети, и OBOZREVATEL решил выяснить, как использовать фольгу при глажке и на что он способен.

Фольга обладает интересным свойством – быстро нагревается, и именно это делает ее идеальным помощником во время глажки. Один из наиболее времязатратных моментов во время глажки – это постоянное переворачивание одежды, чтобы обеспечить равномерную гладкость с обеих сторон. Фольга может помочь значительно упростить этот процесс и уменьшить время, необходимое для глажения.

Все очень просто: перед началом глажки просто расположите лист фольги на гладильной доске. Высокая температура поверхности фольги будет разглаживать не только наружный слой ткани, но и ее внутреннюю сторону при контакте с фольгой.

Главное преимущество этого метода заключается в том, что вам больше не нужно будет постоянно переворачивать одежду – просто гладьте одну сторону и одежда будет выглядеть как новая. Таким образом, время, потраченное на утюжку, сократится вдвое, а вы сможете сэкономить это время для других полезных дел.

Напомним, ранее мы писали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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