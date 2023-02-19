Зачем и когда менять воздушный фильтр в автомобиле

Воздушный фильтр – это деталь, без которой невозможно нормальное функционирование двигателя. Из-за особенностей работы, о которых мы расскажем далее, он часто засоряется, а значит, требует регулярной замены. В противном случае вы рискуете заплатить гораздо больше за ремонт всего ДВС. В этой статье мы расскажем о том, почему необходимо изменять воздушный фильтр двигателя и как часто это нужно делать. Эта информация поможет не только начинающим, но и опытным автовладельцам.

Всем, по-видимому, известно, что для горения чего-то необходимо поступление кислорода. Так, к примеру, можно потушить свечу, накрыв ее банкой. То же происходит и в двигателе. Сгорает в нем топливно-воздушная смесь, причем мотор сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать необходимое соотношение топлива и кислорода. Этот процесс происходит в любом двигателе, независимо от его типа.

Какую функцию выполняет фильтр?

Воздух поступает в двигатель снаружи, а значит, вместе с ним туда могут попасть частицы пыли, грязи, влаги и других веществ, которым в двигателе не место. Задача фильтра – не допустить этого. Он очищает воздух, удаляя с него все упомянутые загрязнители, при этом не снижая объем поступающего воздуха и скорость попадания в мотор. В результате обеспечиваются необходимая скорость сгорания топлива и защита элементов двигателя.

Если фильтр не заменить вовремя, вы можете столкнуться с рядом негативных последствий :

Уменьшится объем поступающего в двигатель воздуха. В результате его не хватит для эффективного сжигания топлива. В карбюраторных авто это приведет к резкому росту расхода топлива. В более современных машинах, оборудованных лямбда-зондом и датчиком расхода воздуха, этого не произойдет, поскольку автоматика скорректирует количество подаваемого топлива, однако при этом снизится мощность двигателя. Вдобавок к этому, вы можете столкнуться с проблемами при старте двигателя, медленным разгоном или рывками.

Читайте также: 7 мифов о моторном масле, в которые до сих пор верят водители

Повышается риск прорыва фильтра. Это довольно редкое явление, которое наиболее часто встречается при неправильном монтаже или низком качестве самой детали. Если прорыв произойдет, то двигатель могут попасть абразивные элементы, которые сильно подорвут его ресурс.

Ускоряется износ деталей двигателя. В первую очередь страдают свечи зажигания, катализаторы, сажевые фильтры. Всему виной отложения, которые начинают формироваться из-за неполного сгорания топлива. Если их оперативно не удалить, ущерб двигателю может быть очень серьезным: катализатор, например, может оплавиться.

Возможны и другие негативные последствия, например, заливка свечей зажигания, смешивание топлива с сгоревшим моторным маслом, поломки кислородного датчика. Стоимость всех перечисленных деталей существенно выше, чем у воздушного фильтра, а если добавить к этому оплату услуг по ремонту, то разница будет еще более очевидной.

Чтобы избежать негативных последствий, нужно своевременно выполнять техническое обслуживание авто. Замена воздушного фильтра обязательно производится во время планового ТО. Если вы доверяете уходу за авто профессионалам, то проблем возникнуть не должно, но мы все равно рекомендуем периодически проверять состояние детали.

Когда нужно поменять воздушный фильтр?

Требования производителей к замене деталей обычно совпадают: они рекомендуют устанавливать новый фильтр при каждом ТО автомобиля, то есть примерно через 10–15 тысяч километров пробега или 1 раз в год.

Следует понимать, что срок работы детали зависит от того, в каких условиях эксплуатируется авто. Если вы живете или часто посещаете регионы с запыленным грязным воздухом, то менять фильтры придется чаще.

Чтобы самостоятельно проверить воздушный фильтр, необходимо извлечь его. Это может сделать любой человек без особых навыков. Фильтр расположен под капотом в специальном пластиковом коробе. Он закрыт крышкой, которая закрепляется защелками или винтами. В первом случае его можно открыть без инструментов, во втором придется использовать отвертку.

После этого необходимо извлечь фильтр и оценить его состояние на глаз. Для удобства производители всегда делают синтетические элементы, которые улавливают пыль, яркими: желтыми, белыми и т.п. Это позволяет легко различить любые загрязнения. Если фильтр чист, вы можете смело вставить его обратно и продолжать эксплуатацию.

Если вы заметили следы пыли, грязи, моторного масла и других веществ, особенно в больших количествах, стоит задуматься о замене. Дополнительно рекомендуется проверить просвечиваемость детали, подняв ее к источнику света.

Если вы приняли решение о замене, то старую деталь следует извлечь, установив на место новую и надежно зафиксировав ее. Обратите особое внимание на то, чтобы между стенками короба и уплотнитель фильтра не было зазоров, иначе пыль будет попадать в двигатель в обход фильтра. После установки нового картриджа закройте крышку и зафиксируйте ее. При этом процесс замены воздушного фильтра завершен.

Помните, что цена детали несравнима со стоимостью восстановления двигателя машины после поломок, которые могут возникнуть в результате вашего бездействия.

Напомним, UAportal рассказал, как правильно помыть двигатель авто в домашних условиях и ничего не повредить. Данная процедура связана с определенным риском, однако при этом остается важным пунктом в списке процедур по уходу за автомобилем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !