Зачем класть кусочки лимона на подоконнике: лайфхак опытных хозяек

Как отпугнуть мух с помощью лимона на подоконнике

Лимон в хозяйстве применяют по разному. Его употребляют в пищу, используют для мытья посуды и уборки квартиры. Сок лимона помогает избавить дом от неприятных запахов, очистить посуду и даже избавиться от запаха, который оставляют не слишком воспитанные кошки.

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Однако есть еще один интересный способ применения кожуры лимона. Этот кислый фрукт может избавить от еще одной проблемы, часто возникающей в весенний период. Опытные хозяйки используют ломтики лимона для отпугивания мух.

Весной насекомые пробуждаются и часто проникают в наши дома через окна. Однако если выложить на подоконники лимонные шкурки, то мухи не будут лететь в это окно.

Отмечается, что эти насекомые не переносят запах цитрусовых, поэтому лимонные кожуры на подоконнике будут эффективно отпугивать надоедливых мух.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем добавлять лимон при варке яиц.

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