Зачем класть лимон в губку для мытья посуды: полезный лайфхак

Зачем класть лимон в губку для мытья посуды

Ценность лимона не только в его полезных питательных свойствах. Этот универсальный цитрусовый фрукт еще и отличное природное антибактериальное средство, которое используется даже во время мытья посуды. К тому же, этот способ универсален, ведь подходит для всех типов посуды.

Об этом пишет издание santeplus. Губку для мытья посуды рекомендуют пропитать лимоном, чтоб решить много неудобств. Каждый раз, когда губка с лимоном будет намокать, цитрусовый сок будет дополнять моющее средство и помогать удалять пятна более эффективно.

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Чтобы воспользоваться преимуществами этого лайфхака, надрежьте губку и вставьте кусочек лимона внутрь разреза. Посуду мойте как обычно, благодаря лимонному соку разные пятна на тарелках будут удаляться легче, а цитрус будет полировать посуду.

Кроме того, что можно легко очищать различные поверхности и удалять стойкие пятна из посуды, лимон устраняет неприятные запахи и оставляет приятный аромат.

Сода и уксус также помогут в мытье и другой посуды, например, очистить чашки от чайного налета. А также раньше мы писали о том, как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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