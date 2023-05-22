Зачем класть постель в морозилку: летний лайфхак

Летние жаркие ночи скоро могут стать препятствием для комфортного сна. Хотя кондиционер может быть надежным спасителем, он не в каждой квартире. Однако не беспокойтесь, есть несколько простых способов охлаждения себя ночью без кондиционера. Один из них – использование замороженной наволочки.

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Возьмите наволочку из ткани, которая быстро впитывает влагу, например хлопчатобумажную или льняную. Слегка сбрызните ее небольшим количеством воды. Важно не переборщить с водой, поскольку большое количество влаги может сделать наволочку слишком мокрой и неприятной.

Уложите едва наволочку в морозильную камеру или холодильник на 15-20 минут. Это время достаточно, чтобы вода замерзла и наволочка охладилась.

После заморозки извлеките наволочку из холодильника и положите ее на свою подушку. Вы можете использовать одну наволочку или сделать несколько и заменять их в течение ночи, если нужно.

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