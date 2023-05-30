Зачем класть смартфон в пустую чашку на ночь: неожиданный лайфхак

Есть много приемов, которые могут улучшить работу вашего телефона. Некоторые из этих приемов понятны и легко применяются, тогда как другие могут показаться несколько экзотическими. К примеру, некоторые люди оставляют свой телефон "ночевать" в пустой емкости, такой как чашка.

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Этот трюк может помочь вам не проспать, так как многие не слышат звук будильника на своем телефоне, даже если громкость установлена на максимум. Звук все равно кажется слишком тихим, и они не просыпаются вовремя.

Но если вы положите телефон в пустую емкость, такую как небольшая банка, чашка или стакан, это будет работать как усилитель звука. Звук становится громче, и у вас гораздо больше шансов услышать сигнал будильника утром. К тому же, если поставить чашку подальше от кровати, то вам придется вставать, чтобы выключить будильник.

Этот прием можно использовать не только для будильника, но и в любой ситуации, когда вам нужно усилить звук. Положив телефон в пустую емкость, вы сможете наслаждаться более громкой музыкой, особенно это полезно на открытом воздухе или на улице, когда вам нужно, чтобы музыка звучала на полную мощность.

Напомним, ранее мы писали о том, как нестандартно использовать наушники для смартфона.

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